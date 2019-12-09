Gaziantep'te sis hayatı olumsuz etkiledi
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Gaziantep'te sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

09.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:39
Gaziantep'te sis hayatı olumsuz etkiledi

'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.


Gaziantep-Nurdağı kara yolunda saatlerinde etkili olan sis, öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirdi. Gaziantep'te hava sıcaklığında düşüş yaşanırken Nurdağı-Gaziantep yolunda sis hayatı olumsuz etkiledi. Kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 3 metrenin altına düşerken, sürücüler sis lambalarını ve farlarını yakarak ilerleyebildi. Düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sakçagözü Mahallesi Ağ yokuşunda etkisini daha da arttıran sis, zaman zaman ulaşımda aksaklıklara da neden oldu.


Bölgedeki soğuk hava ve sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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