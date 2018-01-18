Gaziantep'te Sis Etkisini Arttırdı
Gaziantep'te sis etkisini arttırdıGAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde görülen sis öğle saatlerinde etkisini arttırdı.
Gaziantep'te sis etkisini arttırdı
GAZİANTEP - Gaziantep'te sabah saatlerinde görülen sis öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun sis görüş uzaklığını 10 metrenin altına düşürdü ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş uzaklığının 10 metrenin altına düştüğü sis nedeniyle, sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların sis farlarıyla ilerlediği trafikte, yer yer görüş mesafesi azaldı.
Öte yandan hava şartları nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar evlerinden cep telefonu ile etkisini arttıran sisi görüntüledi.