Gaziantep'te Sis Etkisini Arttırdı
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Gaziantep'te Sis Etkisini Arttırdı

Gaziantep’te sabah saatlerinde görülen sis öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Gaziantep'te Sis Etkisini Arttırdı

Gaziantep'te sabah saatlerinde görülen sis öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun sis görüş mesafesini 10 metrenin altına düşürdü ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 10 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler trafikte sis farlarını yakarak ilerledi. - GAZİANTEP

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