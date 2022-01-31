Gaziantep'te sis etkili oluyor
AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Gece başlayan sis, sabahın ilk ışıklarıyla etkisini artırdı.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Polis ekipleri, kentin işlek noktalarında denetimlerini artırarak sürücülere hız yapmamaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Öte yandan, bazı vatandaşlar sisle oluşan manzaranın fotoğrafını çekti.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel