Gaziantep'te sis - Haberler
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Gaziantep'te sis

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | Yerel

Gaziantep'te sis GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te sis

GAZİANTEP - Gaziantep kent merkezinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabah etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Gaziantep kent merkezinde gece saatlerinde başlayıp sabaha kadar etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis trafikte aksamalara neden olurken, görüş mesafesinin düştüğü kent içindeki karayollarında trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Birçok yerde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştüğü görülürken, sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerledi.

Gaziantep'te sis

Gaziantep'te sis

Gaziantep'te sis

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Son Dakika Haberleri

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