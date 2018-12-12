Gaziantep'te Sis

Gaziantep'te yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.

Hava sıcaklığının da 8 derece ölçüldüğü Gaziantep'te, trafik ekipleri yoğun sis dolayısıyla sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan kent genelinde etkisini sürdüren sisin, gün içerisinde de görülmesi bekleniyor.