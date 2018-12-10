Gaziantep'te Sis

Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu.

Gaziantep'te kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sis ve yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte trafik ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Gaziantep Havalimanı'nda da etkili olan sis nedeniyle sabah saatlerinde yapılması planlanan bazı İstanbul, İzmir ve Ankara uçuşlarının iptal olduğu öğrenildi.