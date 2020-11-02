Gaziantep'te "siren" sesi uyarısı
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Gaziantep'te "siren" sesi uyarısı

02.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:55
Gaziantep'te

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan uyarıda il genelinde siren sistemi kurulumu için yürütülen çalışmalar kapsamında zaman zaman denemelerinin yapılacağı belirtelerek, panik yapılmaması istendi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan uyarıda il genelinde siren sistemi kurulumu için yürütülen çalışmalar kapsamında zaman zaman denemelerinin yapılacağı belirtelerek, panik yapılmaması istendi.

Gaziantep Valiliği'nden sosyal medyadan yapılan duyuruda siren sistemlerinin kurulum ve deneme çalışmalarının 30 Kasım'a kadar süreceği belirtilenek, "1-30 Kasım tarihleri arasında ikaz ve alarm (siren) sistemlerinin kurulum çalışmaları kapsamında, il ve ilçelerimizde muhtelif zamanlarda, AFAD tarafından merkezi ezan sistemi ile alarmlar çaldırılarak, sesli anonslar şeklinde denemeler yapılacaktır" ifadeleri kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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