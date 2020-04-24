Gaziantep'te silahlı soygun kamerada
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Gaziantep'te silahlı soygun kamerada

Gaziantep'te silahlı soygun kamerada -Silahlı soygunu gerçekleştirenler yakalanıp adliyeye sevk edildi Gaziantep'te bir telefon bayisinde silahlı soygun gerçekleştiren 4 şüpheli, yakalandı.

24.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.04.2020 13:47
Gaziantep'te silahlı soygun kamerada

Gaziantep'te silahlı soygun kamerada

-Silahlı soygunu gerçekleştirenler yakalanıp adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir telefon bayisinde silahlı soygun gerçekleştiren 4 şüpheli, yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bir telefon bayisinden yağma yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Yüzleri maskeli iki şahıs, iş yeri sahibine tabanca göstererek çanta içindeki 70 bin lira ve dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin olaydan sonra kendilerini bekleyen motosikletle kaçtıkları tespit edildi.

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, iş yerinde ve bölgedeki 500 güvenlik kamerasında inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu adresleri belirlenen şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A., M.Ş., M.Ş. ve A.Ş.'nin ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te silahlı soygun kamerada

Kaynak: İHA

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