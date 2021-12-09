Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yolda yürüyen Cebrail Ş. (28) kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ya da zanlıların silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cebrail Ş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cebrail Ş'nin cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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