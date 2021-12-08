Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 25 Aralık Sanayi Sitesi 60. Caddesi'nde 27 ACR 372 plakalı çekiciyle seyir halindeki Cesur D, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı ya da zanlılarca durduruldu.

Şüphelilerin silahlı saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Cesur D, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Cesur D, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberi: GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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