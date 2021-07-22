Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Üniversite Bulvarı'nda köpeğini gezdiren Hakan D'ye yol kenarındaki bir araçtan silahla ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hakan D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öte yandan Hakan D'nin gezdirdiği köpek, olay yerinden ayrılmadı, ölen sahibinin başında dakikalarca bekledi.

Polis ekiplerinin su verdiği köpek, daha sonra barınağa bırakılmak üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Hakan D'nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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