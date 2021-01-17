Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

17.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:36
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, M.B. Osmanlı Mahallesi'nde Orhan Nergiz'in (26) bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Nergiz, ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nergiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Orhan Nergiz'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Saldırının ardından kaçan M.B. jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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