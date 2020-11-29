Son dakika haberi | GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Son dakika haberi | GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

29.11.2020 13:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:31

Son dakika haberleri... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Eyyup Yıldırım, (51) alacaklı olduğu kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından Aydınlar Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine çağrıldı.

Yıldırım, iş yerine geldiğinde buradaki 3 kişiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından gruptaki bir kişi, Yıldırım'a tabancayla ateş etti. Şüpheliler daha sonra araçlarına binerek bölgeden kaçtı.

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Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Eyyup Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini alan polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi | GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Son dakika haberi | GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Son dakika haberi | GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Son dakika haberi | GAZİANTEP - Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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