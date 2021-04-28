Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı
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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan ve sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı.

Gaziantep'te özel bir hastanede çalışan ve sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan doktor yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kentte faaliyet gösteren özel bir hastanede çocuk doktoru olarak çalışan Halil Korkmaz, (50) Yeditepe Mahallesi'nde sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Korkmaz'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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