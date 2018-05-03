Gaziantep'te Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde berbere düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağdaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren berbere kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırı sırasında tıraş olan İbrahim Kaplan (26) ile dükkanda bulunan Mustafa Yavaş (34) ve Bayram Şar (33) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.