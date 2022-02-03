Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu yapan zanlı yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu yapan zanlı yakalandı

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu yapan zanlı yakalandı

Gaziantep'te bir kuyumcunun camını silahla kırarak vitrindeki altınları çaldığı belirlenen zanlı yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kuyumcunun camını silahla kırarak vitrindeki altınları çaldığı belirlenen zanlı yakalandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, dün Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bir kuyumcunun camının silahla kırdıktan sonra vitrindeki altınları alıp kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kuyumcu ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bir zanlının camı kırıp altınları aldığını, olaydan önce bir akaryakıt istasyonunda kaçtığı aracın plakasını söktüğünü tespit etti.

Saklandığı evde yakalanan İ.E, hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edildi.

İ.E'ye yardım ettiği tespit edilen ve kardeş oldukları öğrenilen M.E. ise aranıyor.

Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu yapan zanlı yakalandı

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Kuyumcu, Gasp, Güncel, Haber

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