Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

Gaziantep'te bir kuyumcunun camını kıran silahlı 2 zanlı, vitrindeki altınları alarak kaçtı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kuyumcunun camını kıran silahlı 2 zanlı, vitrindeki altınları alarak kaçtı.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'ndeki bulunan bir kuyumcuya gelen yüzü kapalı iki kişi, silahla havaya ateş ettikten sonra ön camı kırdı.

Vitrinde bulunan yaklaşık 500 bin lira değerinde altını alan 2 şüpheli, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği, olay yerinde inceleme yaptı, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

Gaziantep'te silahlı kuyumcu soygunu

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title