Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi öldü.
09.06.2020 20:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:52
Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi öldü.
Merkez Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı yakınlarındaki boş arazide, 4 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Tabancayla ateş edilmesi sonucu Hüseyin Altuntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelilerden M.S'yi gözaltına alınırken, firari diğer iki şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
Kavganın borç meselesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü.
Kaynak: AA