Gaziantep'te silahlı kavga; baba ile oğlu yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep'te silahlı kavga; baba ile oğlu yaralandı

Gaziantep'te silahlı kavga; baba ile oğlu yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, husumetli akraba iki aile arasında çıkan tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, baba ile oğlu yaralandı.

GAZİANTEP'te, husumetli akraba iki aile arasında çıkan tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, baba ile oğlu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan iki aile fertleri arasında sebebi bilinmeyen husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ve tüfekten çıkan kurşun ve saçmalar Fikret B. ile oğlu Mehmet B.'ye isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan  2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgada yaralanan baba ile oğlu ise ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan baba ile oğlunun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kavga sonrası polis ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem aldı.


Gaziantep'te silahlı kavga; baba ile oğlu yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca

YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
YAĞMUR, ARSADA BULDUĞU TABANCAYLA OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü! Boş arsada tabanca bulan küçük kız kazayla arkadaşını vurdu
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü! Boş arsada tabanca bulan küçük kız kazayla arkadaşını vurdu
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Yangında alevlerin arasında kalınca ikinci kattan atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Boris Johnson Fahrettin Altun Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Burak Yamantürk Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gaziantep'te silahlı kavga; baba ile oğlu yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 14:44:32. #1.14#

title