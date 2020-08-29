Gaziantep'te silahlı kavga: 6 yaralı
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Gaziantep'te silahlı kavga: 6 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te silahlı kavga: 6 yaralı
29.08.2020 01:45 | Son Güncelleme: 29.08.2020 01:45

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'ndeki bir derneğin lokalinde yemek yiyen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirine tabancayla ateş etmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

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