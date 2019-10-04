Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

04.10.2019 17:52
Gaziantep'te silahlı kavga: 4 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Savcılı Mahallesi'nde bir oto galeride alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, tabancayla yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden tabanca ile kaçmaya çalışan M.R.Y. takip sonucu yaralı yakalandı.

Yaralı M.R.Y. polis gözetiminde sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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