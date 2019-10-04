04.10.2019 14:58

Gaziantep'te silahlı kavga 4 yaralı

Gaziantep'te, iki grup arasında, oto galeride borç- alacak yüzünden çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı. Polis, olaya karışan ve kaçmaya çalışan 1 kişiyi ayağından vurup, etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralı, tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Savcılı Mahallesi'ndeki oto galeride meydana geldi. Borç- alacak meselesini konuşmak için buluşan iki grup arasında, tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabancaların da kullandığı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilenmeyen tabancadan çıkan mermiler, 3 kişiye isabet etti. Olay sonrası elindeki tabancayla kaçmaya çalışan Mehmet Reşat Y., polis ekiplerince ayağından vurularak, etkisiz hale getirildi. Mehmet Reşat Y. ve kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Reşat Y.'nin, tedavi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA