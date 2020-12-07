Gaziantep'te silahlı kavga: 2 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde karşılaşan iki grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirlerine ateş açtı.

Çıkan çatışmada kardeş olduğu iddia edilen F.B. ile T.B yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir