Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi 21'inci sokakta karşılaştı.

Grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Ahmet Doğan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA