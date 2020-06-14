Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aydınlar Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık alanı içerisinde 5 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kim tarafından çekildiği henüz belirlenemeyen tabancanın ateş alması sonucu Aydın K. (32) ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırılan Aydın K, kurtarılamadı. Aydın K'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayın ardından kaçan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA