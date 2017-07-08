Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 21 yaşındaki Sedat Berkpınar öldü, 13 yaşındaki H.A ise ağır yaralandı.



Olay, gece yarısı sıralarında Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, otomobilden av tüfeğiyle, ellerinde bıçak olan Sedat Berkpınar ve H.A'ya ateş etti. Berkpınar ve H.A vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, diğer grup, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Berkpınar'ın öldüğünü tespit etti. Yaralanan H.A ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan H.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi



Berkpınar'ın cesedi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



- Gaziantep