Son dakika haber... Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
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Son dakika haber... Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı Gaziantep'te polisin kimlik sormak istediği 2 şüpheli etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı.

Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polisin kimlik sormak istediği 2 şüpheli etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların isabet ettiği 1'i polis 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Olay, Bey Mahallesi Ali Özalgan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosikletin yanında duran 2 kişinin şüpheli davranması üzerine polis ekipleri kimlik sormak istedi. Polise kimliklerini vermek istemeyen şahıslar yanlarında bulunan tabancalarla etrafa rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Açılan ateş sonucunda kurşunların isabet ettiği polis memuru ile biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralı polis memuru ameliyata alınırken diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ateş açan 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların sorgusu devam ediyor.

Son dakika haber... Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber... Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber... Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika haber... Gaziantep'te silahlı çatışma: 1'i polis 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen

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