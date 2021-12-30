GAZİANTEP'TE SİLAHLI BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE SİLAHLI BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulunan kişi, çalışanların ve müşterilerin tepkisi üzerine kaçtı.

GAZİANTEP'te, girdiği banka şubesinde güvenlik görevlisinin silahını alarak soygun girişiminde bulunan kişi, çalışanların ve müşterilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaşkolla kapatarak müşteri gibi bankaya giren kişi, bir anlık dalgınlığından yararlandığı güvenlik görevlisinin silahını aldı. Şüpheli, silahla banka çalışanlarını tehdit ederek paraları istedi. Banka çalışanları ve içeride işlem yapmak için bekleyen müşteriler tepki gösterince paniğe kapılan soyguncu, gasbettiği güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan çıkıp uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çalışanlar ile müşterilerin bilgisine başvurup güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'TE SİLAHLI BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ

GAZİANTEP'TE SİLAHLI BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ

GAZİANTEP'TE SİLAHLI BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu'nun öldürüldüğü olaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title