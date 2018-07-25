Gaziantep'te Silahla Vurulan Köpek Tedavi Altına Alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, silahla vurularak yaralanan köpek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesindeki bir apartmanda yaralı köpek olduğu ihbarını alan Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) ekipleri, olay yerine giderek hayvanı kente getirdi.

Arka ayakları ve karın bölgesinde saçma izleri bulunan ve ayaklarında ödem oluştuğu belirlenen köpek, dernekte tedavi altına alındı.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine gittikleri İslahiye'de, silahla vurularak yaralanmış "border collie" cinsi bir köpekle karşılaştıklarını söyledi.

Köpeği Gaziantep'teki dernek merkezine getirerek tedavi altına aldıklarını ifade eden Güneş, "Köpeğin önce ayaklarındaki ödemleri tedavi etmemiz lazım. Ödem temizlendiğinde de ameliyata alıp, vücudundaki saçmaları temizleyeceğiz. Şu an vücudunda 5 saçma bulunuyor." diye konuştu.

İslahiye ilçesinden daha önceki tarihlerde de 5 kez benzer vakayla karşılaştıklarını aktaran Güneş, şöyle devam etti:

"İslahiye'de çok ciddi bir sorun yaşıyoruz. Hayvanlara şiddet olaylarının önüne geçebilmenin tek yolu Meclis'te gereken yasanın çıkması. Bu canlılar halen mal kapsamında görülüyor. Bunlar ne zaman can kapsamına alınır ve belli bir ceza verilirse sıkıntının önüne geçilebileceğine inanıyoruz. Görüyorsunuz son dönemlerde hayvanlara yönelik şiddet olaylarında artış oldu. Hayvanlara zarar verenler, insanlara, çocuklara da her türlü eziyeti yapabilecek durumdadır."