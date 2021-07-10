Gaziantep'te silahla rastgele havaya ateş açan kişi, 12 yaşındaki çocuğu yaraladı

Gaziantep'te düğün öncesi silahla rastgele havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Gaziantep'te düğün öncesi silahla rastgele havaya ateş edilmesi sonucu yaralanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Şahinbey ilçesindeki Beybahçe Mahallesi'nde düğün öncesinde gerçekleştirilen evden gelin çıkarma sırasında T.K, tabancayla rastgele havaya ateş etti.

Bu sırada 2 katlı binanın üst katındaki penceresinde bulunan Elif C'nin kafasına kurşun isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu kentteki özel bir hastaneye sevk etti.

Çocuğun hastanedeki tedavisi devam ederken, zanlı T.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir