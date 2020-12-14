Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

14.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:53
Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti, imalatı ve kurusıkı silahların gerçek silaha çevrildiği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Karşıyaka ile 29 Ekim mahallelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 tabanca ile çok sayıda tabanca parçaları ele geçirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

İlgili Haberler

Sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
Sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
KASTAMONU - Kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
KASTAMONU - Kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hakan Taşıyan Defne Samyeli Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Tisserand Samet Aybaba Kylian Mbappe Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te silah ticareti operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:56:20. #1.14#
title