Gaziantep'te silah sesleri havai fişek seslerine karıştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni yıl havai fişeklerle karşılandı. Kimileri ise havaya ateş açarak 2019 yılının ilk dakikalarını kutladı.

Gaziantep'te yeni yılın ilk dakikalarında başta Demokrasi Meydanı olmak üzere farklı bölgelerinde hava fişekler atıldı. Havai fişekli yeni yıl coşkusu dakikalarca sürdü. 2018 yılın son anlarında kimileri ise tüm uyarılara rağmen evlerinin cam ve bakonlarından havaya ateş açarak yeni yılı kutladı. Havayı fişeklerin patlama sesi ile sessizliğin bozulduğu kentte, silah sesleri de hava fişeklerin sesine karıştı.

Öte yandan kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü

Kaynak: İHA