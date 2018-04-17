Gaziantep'te Silah Operasyonu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe merkezindeki bir evde silah ve mühimmat bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Yeşilsu Caddesi'nde Ş.U'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, ruhsatsız 5 av tüfeği, 1 otomatik tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan Ş.U'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.