Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

18.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:06
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.

Zanlılardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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