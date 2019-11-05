Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

05.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:58
Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste, 8 tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaçak silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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