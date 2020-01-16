Gaziantep'te silah kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarıbayır Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda kaçak silah satışı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 1 tabanca ve bu silaha ait 12 mermi, 1 tüfek, 5 matkap, 1 kaynak makinesi ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.