Gaziantep'te Sigara Kaçakçılığı

Nizip ilçesinde bir otomobilde yapılana aramada 6 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Nizip gişelerinde İ.Ö. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 6 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Suriyeli uyruklu İ.Ö, ile aynı araçta bulunan A.H. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.