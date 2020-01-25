Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı

25.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:00

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı



Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, kent genelinde alkollü iş yerinde ve umuma açık işyerlerinde yaptığı uygulamada 55 iş yerini denetledi. Yapılan denetimlerde ekipler 5 iş yerine kapalı alanda sigara tüketiminden, 2 iş yerine ruhsatsız faaliyet göstermekten, 1 iş yerine açıktan alkol Servisi yapıldığı tespit edilmiş, 2 işyerine ruhsatsız canlı müzik yayını yapmaktan, işlem yapıldı.



Toplamda 902 şahısın GBT sorgusu yapılırken, 10 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi - GAZİANTEP

Kaynak: İHA