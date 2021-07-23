Gaziantep'te şiddetli rüzgar caminin kubbe kaplamasını uçurdu
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Gaziantep'te şiddetli rüzgar caminin kubbe kaplamasını uçurdu

Gaziantep'te şiddetli rüzgar caminin kubbe kaplamasını uçurdu
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle caminin kubbesindeki kaplamalar yerinden çıktı, birçok ağaç devrildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle caminin kubbesindeki kaplamalar yerinden çıktı, birçok ağaç devrildi.

İlçede dün akşam saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle belediye parkındaki birçok ağaç devrildi. Ağacın üzerine devrildiği çay ocağı ve büfede hasar oluştu.

İlçeye bağlı Göltepe Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları 3. Etap'ta bulunan caminin kubbesinin kaplamalarını uçuran şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına, balkon pencerelerine ve mahalledeki dolmuş duraklarına da zarar verdi.

Devrilen ağaçların dalları, belediye ekiplerince motorlu testerelerle kesilerek kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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