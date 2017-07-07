Gaziantep'te Sıcakta Kayak Keyfi

KEREM KOCALAR - Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Gaziantep, sentetik piste kurulan kayak merkeziyle yaz aylarında sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.



Erikçe Ormanı'nda yaklaşık 4 yıl önce 9 bin 600 metrekarelik alana kurulan merkeze gelenler, pistte saatte 60-70 kilometre hızla kayabiliyor. Yarış pistlerinin yanı sıra eğitim ve tubing (lastik üzerinde karda kayma) alanı da bulunan tesis, özellikle sıcaktan bunalanlara yılın tamamında kayak yapma imkanı sunuyor.



Kayak merkezi eğitmeni Deniz Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayağın genelde yılın sadece iki ayında yapılabilen bir spor olduğunu belirterek, Gaziantep'teki merkezin ise yılın tamamında bu olanağı sunduğunu kaydetti.



Suyla kayganlaştırılan sentetik zeminde gerçekleştirilen kayağın güvenli olduğunu ve büyüklerin yanı sıra çocuklar tarafından da ilgi gördüğünü anlatan Çelik, şunları kaydetti:



"Havalar bu ara çok sıcak olduğu için zemini daha fazla ıslatmak zorunda kalıyoruz. Bu merkezde tehlike unsuru yok. Çünkü düşme ihtimalinde sentetik olduğu için bir nevi sünger görevi görüyor. Buradaki en tehlike düşme anında sürtünmeye bağlı olarak deri yanıkları oluyor. Dolayısıyla bu pistte yapılan kayaklar yaralanma riskini azaltıyor."



Çelik, Gaziantep'teki merkezin özellikle havaların çok sıcak geçtiği şu dönemlerde normale göre daha fazla ilgi gördüğüne dikkati çekerek, bu dönemde kayağın daha çok tubing üzerinde yoğunlaştığına değindi.



Merkeze gelen vatandaşların sulama sisteminin de etkisiyle kısa zamanda serinleme imkanı bulduğuna işaret eden Çelik, "Merkezimiz özellikle hafta sonlarında çok yoğun oluyor. Hafta içerisinde de genelde okul turlarıyla günlerimizi geçiriyoruz. Gaziantep'ten gelen elbette çok kişi var ama müşteri portföyümüz sadece bu kentle sınırlı değil. Hatay, Adana, Kahramanmaraş gibi civar illerin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden de misafirlerimiz oluyor." şeklinde konuştu.



Ziyaretçiler de memnun



Merkeze özel bir okulun öğrencilerini getiren öğretmenlerden Gülçin Yıldırım ise yaz okulu kapsamında farklı bir aktivite düzenlemeye çalıştıklarını söyledi.



Kayak denilince herkesin aklına kış ve kar kavramlarının geldiğini hatırlatan Yıldırım, "Burada farklı bir deneyim oldu. Çocuklarımız da çok eğlendi. Farklı bir tecrübe edindiler." diye konuştu.



Kayak yapan çocuklardan Eren Yılmaz da kayarak eğlendiklerini ve serinlediğini belirterek, merkeze ailesiyle yeniden gelmek istediğini vurguladı.



Çocuklardan Filiz Çağlar ise merkezi çok beğendiğini dile getirdi.