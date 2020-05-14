Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı
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Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyyar satıcıların sokakta ürün satışının yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep'te, seyyar satıcılara koronavirüs yasağı
14.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:56

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyyar satıcıların sokakta ürün satışının yasaklandığını duyurdu.

Kentte artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek için Gaziantep Valiliği ek tedbirler aldı. Bayrama sayılı günler kala alınan tedbirlerle alışverişe çıkan vatandaşların çarşı ve pazardaki yoğunluklarının düşürülmesi amaçlanıyor. Yeni tedbirlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Davut Gül, "Gaziantep il genelinde, bayram alışverişi başta olmak üzere sokaklarda seyyar satıcıların ürün satması yasaklanmıştır. Yoğunluğu azaltmak için; bayrama kadar olan sürede sebze meyve pazarlarıyla giyim pazarlarını ayırarak, farklı günlerde hizmet vermeleri sağlanacaktır" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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