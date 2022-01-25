Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç yandı - Haberler
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Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç yandı

Gaziantep'te seyir halindeyken alev alan araç yandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şahin Dikici idaresindeki 06 M 3185 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip ilçesi girişinde seyir halindeyken alev aldı.

Araçtan inen sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek yönden sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

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