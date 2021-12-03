Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alırken, kullanılamaz hale geldi.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alırken, kullanılamaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, ilçe merkezine giden Baki Evren yönetimindeki 46 KL 247 plakalı otomobilin motor kısmında yangın başladı. Yol kenarına çektiği otomobilden inen Evren, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler, inceleme başlattı.