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Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alırken, kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alırken, kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, ilçe merkezine giden Baki Evren yönetimindeki 46 KL 247 plakalı otomobilin motor kısmında yangın başladı. Yol kenarına çektiği otomobilden inen Evren, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Ekipler, inceleme başlattı.


Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

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