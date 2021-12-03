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Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Baki Evren idaresindeki 46 KL 247 plakalı otomobil, Barazi Caddesi'nden çarşı istikametine giden hemzemin alt geçitte henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangında otmobilde maddi hasar oluştu.

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobil yandı

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AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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