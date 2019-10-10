Gaziantep'te seyir halindeki araç yandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Recep D'nin kullandığı 41 KS 510 plakalı otomobil, TAG otoyolunun Nurdağı ilçesi Çakmak mevkisinde seyir halindeyken aniden alev aldı.
Araçtan dumanlar çıktığını fark eden Recep D, araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede alevlerin kapladığı araç, kullanılamaz hale geldi.