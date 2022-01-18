Gaziantep'te seyir halinde yanan hafif ticari araçta hasar oluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te seyir halinde yanan hafif ticari araçta hasar oluştu

Gaziantep'te seyir halinde yanan hafif ticari araçta hasar oluştu
AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta hasar oluştu.

Bahattin Çapan idaresindeki 33 BEH 02 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip Bölge Trafik İstasyon Amirliği yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. Sürücü aracı durdurarak içindeki iki yolcuyu tahliye etti.

Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını söndürürken, araçta büyük çapta hasar oluştu.

Avcılar'da alev alıp bomba gibi patlayan yeraltı kabloları mahallenin kabusu oldu

Avcılar'da alev alıp bomba gibi patlayan yeraltı kabloları mahallenin kabusu oldu

 Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı (1)

Alevlerin arasında kalan kadını itfaiye kurtardı (1)
AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Şanlıurfa Karayolu, Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, Tragger, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title