Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası Gaziantep'te yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmayan 26 yolcuya idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te yapılan denetimlerde, seyahat yolcu belgesi olmayan 26 yolcuya idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler artarak devam ediyor.

Bu kapsamda otoyol kuzey gişelerinde yapılan incelemede, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya gitmekte olan bir yolcu minibüsünde seyahat izin belgesi olmayan 12 yolcu olduğu belirlendi.

Yolculara idari para cezası kesilirken, araç sürücüsüne ise yüzde 50 kapasiteden fazla yolcu taşımak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Doğu gişelerinde ise Adana'dan Şanlıurfa'ya gitmekte olan bir minibüste de seyahat izin belgesi bulunmayan 14 yolcu tespit edildi.

Yolculara ve yüzde 50 kapasite kuralına uymayan araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA