Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza
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Gaziantep, 3. Sayfa

Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirlerarası otobüste seyahat belgesi olmayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza yazılırken, yolcular 14 gün karantinaya alındı.

29.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:28
Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara ceza

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan şehirlerarası otobüste seyahat belgesi olmayan 44 yolcu ve 2 görevliye ceza yazılırken, yolcular 14 gün karantinaya alındı.

Bugün öğlen saatlerinde şehir giriş uygulama noktasında 44 yolcu ve 2 görevli olmak üzere toplam 46 kişi olduğu tespit edilen bir otobüs emniyet güçleri tarafından şehir giriş uygulama noktasında durduruldu. Yolcuların İstanbul'dan Gaziantep'e geldiklerinin beyan edilmesi üzerine 112 ve bölge ekipleri çağrıldı. Denetim esnasında bir yolcu, yüksek ateş sebebi ile 112 tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Diğer yolcular İl Milli Eğitim Müdürlüğü pansiyonlarında 14 gün karantinaya alındı.

Yolculara seyahat belgesi olmaması ve yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uyulmaması nedeniyle yolcu başına 3 bin 150 TL para cezası uygulanarak otobüs bağlandı.

Denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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