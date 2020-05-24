Gaziantep'te sessiz bayram
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te sessiz bayram

Gaziantep'te sessiz bayram Bayram kültürünün en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz Ramazan Bayramı'nı yaşıyor.

24.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:20

Gaziantep'te sessiz bayram

GAZİANTEP - Bayram kültürünün en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz Ramazan Bayramı'nı yaşıyor.

Türkiye, Ramazan Bayramı'na korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasıyla girdi. Ülkenin pek çok noktasında olduğu gibi bayram kültürünün en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep'te de tarihin en sessiz bayramı yaşanıyor. Kentte, geçtiğimiz yıllarda bayramın ilk günü yoğunluğun yaşandığı, ziyaretlerin yapıldığı mezarlıklar, kale çevresi, Karagöz Caddesi, Gazimuhtarpaşa Bulvarı, Gaziler Caddesi, İstasyon Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi pek çok nokta boş kaldı.

Gaziantep'te sessiz bayram

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Haber
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü Haber
Muğla'da üniversite öğrencisi genç kız, evindeki kavgada öldü
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi Haber
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Çağlar Söyüncü'nün şakalarına sosyal mesafe engeli: Artık bize zarar veremeyeceksin
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Koronavirüs gölgesinde sessiz bayram! Camiler, meydanlar, sokaklar boş kaldı
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi 'İnisiyatif aldım' savunması ceza yemekten kurtaramadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özkan Uğur Türkan Şoray Perihan Savaş
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Araştırma
Şu an buradasınız: Gaziantep'te sessiz bayram - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:21:01. #1.14#
title